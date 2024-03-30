Emekli öğretmenin karavandaki şüpheli ölümü

Çelik’i karavandaki yatağında hareketsiz bulan arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik’in yaşamını yitirdiğini belirledi.



Olay yerindeki incelemenin ardından Çelik’in cesedi morga götürüldü.



Çelik’in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.