Emekli öğretmenin karavandaki şüpheli ölümü

Antalya’da emekli resim öğretmeni Musa Çelik, karavanda ölü bulundu.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi’ndeki Selinus Sahili’nde meydana geldi.
Karavanında yalnız yaşayan Musa Çelik’ten haber alamayan arkadaşı sahile geldi.
Çelik’i karavandaki yatağında hareketsiz bulan arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Çelik’in cesedi morga götürüldü.
Çelik’in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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