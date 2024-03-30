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Emekli öğretmenin karavandaki şüpheli ölümü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde karavanda yalnız yaşayan emekli resim öğretmeni Musa Çelik, ölü bulundu. Çelik’in ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Emekli öğretmenin karavandaki şüpheli ölümü

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’da emekli resim öğretmeni Musa Çelik, karavanda ölü bulundu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi’ndeki Selinus Sahili’nde meydana geldi.

Karavanında yalnız yaşayan Musa Çelik’ten haber alamayan arkadaşı sahile geldi.

Emekli öğretmenin karavandaki şüpheli ölümü - 1

Çelik’i karavandaki yatağında hareketsiz bulan arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Çelik’in cesedi morga götürüldü.

Çelik’in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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