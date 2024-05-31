Emeklilere şehirler arası otobüslerde indrim var mı? Karar verildi

Emeklilere şehirler arası otobüslerde yüzde 20 indirim yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte, uygulamaya dair tüm ayrıntılar...

Emeklilere şehirler arası otobüslerde indrim var mı? Karar verildi

Emeklilere, şehirler arası seyahatlerinde yüzde 20 indirimle bilet alma imkanı getirildi. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, yönetmelikte, uygulanabilirliğin artırılması, caydırıcılığın sağlanması, taşımacıların mevzuattaki boşluklardan yararlanmaması, mevzuatın adil ve sürdürülebilir şekilde uygulanması amacıyla değişiklik yapıldı.

Düzenlemeyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, otobüslerle şehirler arası seyahat edecek emeklilere yüzde 20 indirimli bilet alma imkanı sağlandı.

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