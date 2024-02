Emine Erdoğan, Alev Alatlı Bilim Merkezi'nin açılışını yaptı | "Kadınlar daha istikrarlı iş dünyasının teminatı"

Emine Erdoğan, dünya genelindeki araştırmalarda kadınların, doğal kaynakları korumak ve nesiller arası adaleti sağlama konularında daha hassas olduklarını belirterek, "İnanıyorum ki kadın eli değen, kadın yüreğiyle beslenen her alan gibi bilim ve teknoloji alanında da kadın varlığı artıkça vicdan ve sorumluluk duygusu aynı oranda artacak ve yıkıcılık yerini inşa ve ihya etmeye bırakacaktır." değerlendirmesini yaptı.



"KADIN VARLIĞI, DAHA İSTİKRARLI VE DİRENÇLİ İŞ DÜNYASININ TEMİNATI"



Kadınların, dünyayı çok yönlü algılama yetenekleri sayesinde farklı alanlar arasında başarıyla geçiş yapabildiklerini gözlemlediğini ve uyum yeteneklerine güvendiğini dile getiren Emine Erdoğan, "Tüm sektörlerdeki kadın varlığının, daha istikrarlı ve dirençli bir iş dünyasının teminatı olduğunu düşünüyorum." dedi.



Genç kızların, bilim ile hayat arasındaki bağı keşfettikçe bu alanı daha çok benimseyeceklerini ve çevrelerine de daha fazla ilham olacaklarını vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bilim dünyasında, kadınları ve kız çocuklarını daha yakından ilgilendiren sorunlarda kapsayıcı ve derinlemesine yaklaşımı yine onlar yaygınlaştıracaklar. 2003'ten bugüne ara vermeden hayata geçirdiğim eğitimde fırsat eşitliği projeleri de tam da bu yüzden kız çocuklarımızın eşit imkanlar sağlandığında ortaya koyacakları potansiyellerine olan inancımdan doğmuştur. Tüm çabamız, çocuklarımızın elinden tutarak hayallerine giden yoldaki engelleri kaldırmak içindir. Tarihimizden aldıkları ilmi mirastan kopmadan bugünün dünyasının ilerlemelerine vicdanlı bir akıl ile öncülük etmelerini sağlamak içindir. Tıpkı, bu merkezin adını aldığı, ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olan Alev Alatlılar yetiştirebilmek içindir. Kendisi haktan beslenen bir vicdan ile güçlü bir aklı birleştirmiş, birikimini bu topraklardan edinip yine bu topraklara ekmiş çok kıymetli bir dava insanıydı."



"ALEV ALATLI, KALEMİNİN KESKİNLİĞİYLE BİR ÜLKE UĞRUNA SAVAŞTI"



Emine Erdoğan, yazar Alatlı'nın irfanın, bilginin ötesinde duyarlılık ve halden anlama hassasiyetlerinden geçtiğini savunduğuna dikkati çekerek, "İdrakimize vurulan zincirleri kırmaya, bizi bizden ayıran, özümüze ve medeniyetimize yabancılaştıran bütün duvarları yıkmaya kendisini adamıştı. Kaleminin keskinliğiyle bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir ülke uğruna savaştı. Ardında bilhassa size sevgili gençler, paha biçilemez bir fikir ve düşünce mirası bıraktı." diye konuştu.



Alatlı'nın vasiyetindeki, "Unutmayın ki düz akılla anlaşılmaz, pergele, cetvele gelmez, kendine has bir kimliği vardır Türkiye'nin." sözlerini anımsatan Emine Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:



"Bizlerin, onun ifadesiyle, 'gezegenin iyiliği için yaşatılması elzem bir medeniyetin son temsilcileri' olduğumuzu aklınızdan çıkarmayın. Her birinizin kıymetli, münevver, mütefekkir ve kalbi vatan sevgisiyle çarpan hocamız gibi yeni yollar açan öncü bir kadın olmanızı ve ardınızda insanlığı daha iyiye sevk eden eserler bırakmanızı temenni ediyorum. Bu vesileyle Sayın Alatlı'ya bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

ANTARTİKA HARİTASI HEDİYE EDİLDİ



Emine Erdoğan, Alev Alatlı Bilim Merkezi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi'ne şükranlarını iletti.



Konuşmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Emine Erdoğan'a TÜBİTAK'ın Kutup Bilimleri Ansiklopedisi'ni ve Antarktika haritasını hediye etti.



Daha sonra Emine Erdoğan, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Programda başarılarıyla adlarından söz ettiren Takeoff'23 En İyi Girişimci Ödülü sahibi, görme engelli Zülal Tannur ve 2022 TÜBİTAK Teşvik Ödülü ve 2023 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü sahibi Prof. Dr. Özge Çevik de başarı hikayelerini anlattı.



Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da bilimde kadınların önemini vurgulayarak, bilim merkezine ilişkin bilgi verdi.



Programda ayrıca Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları etkinliği, Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi ve Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin tanıtım filmleri gösterildi.



ALTINDAĞ ALEV ALATLI BİLİM MERKEZİ'Nİ GEZDİ



Programın ardından Emine Erdoğan, Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.



Emine Erdoğan, Bakan Kacır, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Altındağ Belediye Başkanı Balcı ile 1980 metrekarelik kapalı alana sahip bilim merkezindeki TEKNOFEST, uzay, havacılık ve astronomi, teknoloji, matematik, tasarım, doğa bilimleri atölyelerini gezerek bilgi aldı.



Atölyelerde proje çalışmaları yürüten öğrencilerle tek tek sohbet eden ve yaptıkları çalışmaları inceleyen Emine Erdoğan, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.



Öğrenciler de Emine Erdoğan'a sarılarak sevgilerini gösterdi.