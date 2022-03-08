Emine Şenlikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yazdığı kitaplar kadar açıklamalarıyla gündemde yer alan İlahiyatçı yazar Emine Şenlikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 08.03.2022 - 09:13 | Son Güncelleme : 08.03.2022 - 11:03

Emine Şenlikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Emine Şenlikoğlu İslamî içerikli yazdığı kitaplarla tanınıyor. 

EMİNE ŞENLİKOĞLU KİMDİR?

Emine Şenlikoğlu Özkan 27 Mayıs 1953 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. Türk araştırmacı, yazar. İslamî içerikli kitap ve roman yazarlığı ve konferansları ile tanınır.

Emine Şenlikoğlu, 1953 yılında doğduğu Giresun-Dereli-Anbaralan köyünden çok küçük yaşta iken Adapazarı'na, oradan da ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti ve gençlik yıllarında araştırmacılığa başladı.

Öncelikle Hristiyanlık dini ve İncil üzerine araştırmalarda bulundu. Sonraki yıllarda yoğunlukla İslam dini üzerine araştırmalar yapmaya başladı. İslamî temel ilimlerden olan fıkıh ve akait üzerine çalışmalar yaptı.

1984 yılında yazdığı ilk kitabından (Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar) dolayı yargılandı. 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlâhiyatçı, gazeteci yazar Recep Özkan ile evli ve iki çocuk annesidir. 
 
EMİNE ŞENLİKOĞLU'NUN YAZDIĞI KİTAPLAR

Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar

Bize Nasıl Kıydınız

Mahkum Duygular

Burası da Cezaevi

İslam’da Erkek Ne Olur

İhânet Etme

Ülkemi Arıyorum

Biz Bu Vatanın Nesi Oluyoruz

Ruhumun Penceresi

Kelepçeli Kalemimden

Ağlatan Yollar

İnsanlar da Kayar

Telefonla Röportaj

Önce Soru Sorarlar

İsimsiz Kitap

Vicdan Azabı

Maria

İdamlık Genç

2. Seri, 'İnsanlığa çağrı' rumuzludur

İnsanlığın belgeseli

Kıbrıs Sular içinde

Bir Yetim

Ben Kimin Kurbanıyım

Geri Tepen Kurşunlar

Radyo ve basın röportajları

Televizyon röportajları

Uzaktaki Çığlıklar

Geçmişin İzleri

Sabıkalı ve Dul Çingene

İmamın Manken Kızı

Son Pişmanlık Fayda Eder

Çin İşkencesi

Kadınları Kadınlar da Eziyor

3. Seri, 'Nesillerin Öyküsü' rumuzludur

Şirin Köy

Küçük Kız

Küçük Kelebekler

Yılan Yavrusu

Kırmızı Elbiseli Kız

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