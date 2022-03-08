Emine Şenlikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yazar Emine Şenlikoğlu İslamî içerikli yazdığı kitaplarla tanınıyor.

EMİNE ŞENLİKOĞLU KİMDİR?

Emine Şenlikoğlu Özkan 27 Mayıs 1953 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. Türk araştırmacı, yazar. İslamî içerikli kitap ve roman yazarlığı ve konferansları ile tanınır.



Emine Şenlikoğlu, 1953 yılında doğduğu Giresun-Dereli-Anbaralan köyünden çok küçük yaşta iken Adapazarı'na, oradan da ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti ve gençlik yıllarında araştırmacılığa başladı.

Öncelikle Hristiyanlık dini ve İncil üzerine araştırmalarda bulundu. Sonraki yıllarda yoğunlukla İslam dini üzerine araştırmalar yapmaya başladı. İslamî temel ilimlerden olan fıkıh ve akait üzerine çalışmalar yaptı.

1984 yılında yazdığı ilk kitabından (Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar) dolayı yargılandı. 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlâhiyatçı, gazeteci yazar Recep Özkan ile evli ve iki çocuk annesidir.



EMİNE ŞENLİKOĞLU'NUN YAZDIĞI KİTAPLAR



Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar



Bize Nasıl Kıydınız



Mahkum Duygular



Burası da Cezaevi



İslam’da Erkek Ne Olur



İhânet Etme



Ülkemi Arıyorum



Biz Bu Vatanın Nesi Oluyoruz



Ruhumun Penceresi



Kelepçeli Kalemimden



Ağlatan Yollar



İnsanlar da Kayar



Telefonla Röportaj



Önce Soru Sorarlar



İsimsiz Kitap



Vicdan Azabı



Maria



İdamlık Genç



2. Seri, 'İnsanlığa çağrı' rumuzludur



İnsanlığın belgeseli



Kıbrıs Sular içinde



Bir Yetim



Ben Kimin Kurbanıyım



Geri Tepen Kurşunlar



Radyo ve basın röportajları



Televizyon röportajları



Uzaktaki Çığlıklar



Geçmişin İzleri



Sabıkalı ve Dul Çingene



İmamın Manken Kızı



Son Pişmanlık Fayda Eder



Çin İşkencesi



Kadınları Kadınlar da Eziyor



3. Seri, 'Nesillerin Öyküsü' rumuzludur



Şirin Köy



Küçük Kız



Küçük Kelebekler



Yılan Yavrusu



Kırmızı Elbiseli Kız