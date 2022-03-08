Emine Şenlikoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 08.03.2022 - 09:13 | Son Güncelleme : 08.03.2022 - 11:03
Yazar Emine Şenlikoğlu İslamî içerikli yazdığı kitaplarla tanınıyor.
EMİNE ŞENLİKOĞLU KİMDİR?
Emine Şenlikoğlu Özkan 27 Mayıs 1953 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. Türk araştırmacı, yazar. İslamî içerikli kitap ve roman yazarlığı ve konferansları ile tanınır.
Emine Şenlikoğlu, 1953 yılında doğduğu Giresun-Dereli-Anbaralan köyünden çok küçük yaşta iken Adapazarı'na, oradan da ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti ve gençlik yıllarında araştırmacılığa başladı.
Öncelikle Hristiyanlık dini ve İncil üzerine araştırmalarda bulundu. Sonraki yıllarda yoğunlukla İslam dini üzerine araştırmalar yapmaya başladı. İslamî temel ilimlerden olan fıkıh ve akait üzerine çalışmalar yaptı.
1984 yılında yazdığı ilk kitabından (Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar) dolayı yargılandı. 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İlâhiyatçı, gazeteci yazar Recep Özkan ile evli ve iki çocuk annesidir.
EMİNE ŞENLİKOĞLU'NUN YAZDIĞI KİTAPLAR
Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar
Bize Nasıl Kıydınız
Mahkum Duygular
Burası da Cezaevi
İslam’da Erkek Ne Olur
İhânet Etme
Ülkemi Arıyorum
Biz Bu Vatanın Nesi Oluyoruz
Ruhumun Penceresi
Kelepçeli Kalemimden
Ağlatan Yollar
İnsanlar da Kayar
Telefonla Röportaj
Önce Soru Sorarlar
İsimsiz Kitap
Vicdan Azabı
Maria
İdamlık Genç
2. Seri, 'İnsanlığa çağrı' rumuzludur
İnsanlığın belgeseli
Kıbrıs Sular içinde
Bir Yetim
Ben Kimin Kurbanıyım
Geri Tepen Kurşunlar
Radyo ve basın röportajları
Televizyon röportajları
Uzaktaki Çığlıklar
Geçmişin İzleri
Sabıkalı ve Dul Çingene
İmamın Manken Kızı
Son Pişmanlık Fayda Eder
Çin İşkencesi
Kadınları Kadınlar da Eziyor
3. Seri, 'Nesillerin Öyküsü' rumuzludur
Şirin Köy
Küçük Kız
Küçük Kelebekler
Yılan Yavrusu
Kırmızı Elbiseli Kız