Emine'nin katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocanın cezası belli oldu.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Levent Cin ve sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede vermiş olduğu mütalaayı tekrar ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"BİBER GAZI YEMEMDEN DOLAYI BU OLAY OLDU"



Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Levent Cin, "Herhangi bir kastım yoktu. Tesadüf eseri karşılaşmamız ve saldırıya uğramam, biber gazı yememden dolayı bu olay oldu. Kendimi korumak amaçlı yere ateş ettim. Bile isteye yaptığım bir şey değil. Bir kaza sonucu başıma gelmiş bir olaydı." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cin'i, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de sanık Levent Cin'in "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



Fatih'te 24 Ekim 2022'de akşam saatlerinde karşılaşan Emine Cin ile sanık Levent Cin arasında tartışma çıktığı anlatılan iddianamede, sanığın yanında getirdiği tabancayla, eşine 5 kez ateş ettiği kaydediliyor.