Emniyet personelini taşıyan araç alev alev yandı

Şanlıurfa'da emniyet personelini taşıyan midibüs alev alev yandı. Ölen veya yaralanın olmadığı yangında, midibüs kullanılamaz hale geldi.

Emniyet personelini taşıyan araç alev alev yandı

Hilvan’da bugün yenilenen yerel seçimlerde görevli emniyet personelini taşıyan midibüsün motor bölümünde çıktı.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun GAP Havalimanı mevkisinde çıkan yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek personeli tahliye etti.

Yaralının olmadığı yangın sonrası midibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Midibüsün yanma anı cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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