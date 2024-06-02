Emniyet personelini taşıyan araç alev alev yandı

Şanlıurfa Hilvan’da bugün yenilenen yerel seçimlerde görevli emniyet personelini taşıyan midibüsün motor bölümünde yangın çıktı.
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun GAP Havalimanı mevkisinde çıkan yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek personeli tahliye etti.
Yaralının olmadığı yangın sonrası midibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Midibüsün yanma anı cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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