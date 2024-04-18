Emniyet ve MİT'ten DHKP-C operasyonu

Terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe, İstanbul'da yakalandı.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Meşe'nin daha önce DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katıldığı belirtildi.



Terör örgütünün sorumlularından Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

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