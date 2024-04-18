Emniyet ve MİT'ten DHKP-C operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube, terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe'yi yakaladı. Meşe'nin daha önce örgütün silahlı eylemlerine katıldığı belirtildi.

Emniyet ve MİT'ten DHKP-C operasyonu

örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe, İstanbul'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinesinde İstanbul İl TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Meşe'nin daha önce DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katıldığı belirtildi.

Terör örgütünün sorumlularından Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...