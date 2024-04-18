Emniyet ve MİT'ten DHKP-C operasyonu

Terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe, İstanbul'da yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Meşe'nin daha önce DHKP-C'nin silahlı eylemlerine katıldığı belirtildi.
Terör örgütünün sorumlularından Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Emniyet Müdürlüğü
- Haber
- Terör
- Son Dakika Haberleri