Emniyet'ten DEM Parti açıklaması

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'nun ikametinde, emniyet ekiplerince arama gerçekleştirildiği yönündeki haberlere ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşma gereği duyulduğu" kaydedildi.



Açıklamada; cezaevinde bulunan terör örgütü üyelerine para gönderdiği belirlenen 15 kişiye yönelik operasyon düzenlendiği, gözaltına alınanlar arasındaki bir kişinin de ikamet adresinin DEM Parti İstanbul Milletvekili Otlu ile aynı olduğu ifade edildi.



2014 yılından itibaren ikamet ettiği adreste gözaltına alınan kişinin, terör listesinde yeşil kategoride arandığı belirtildi.

ÇİÇEK OTLU KİMDİR?

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, 1973 yılı Sivas doğumlu. Ankara Ayrancı Lisesi mezunu olan Otlu, 1994 yılında aktif siyasete girdi.

Atılım gazetesinde de çalışan Çiçek Otlu, 2005-2009 yılları arasında Emekçi Kadınlar Derneği Başkanlığı, 2009-2016 yılları arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) Genel Başkan Yardımcılığını yaptı.

Otlu, 2016-2019 yılları arasında ise ESP’nin Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

Çiçek Otlu, 2021-2023 yılları arasında Sosyalist Kadın Meclisleri Genel Sözcülüğü ve Sosyalist Kadın Dergisi Editörlüğü görevlerinde bulundu.

