En Çevreci Medya Kurumu ödülü NTV'ye

Haberler - ntv.com.tr 12.05.2022 - 12:38
Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü (BUEC) tarafından düzenlenen "Boğaziçi Çevre Ödülleri" sahiplerini buldu.
Düzenlenen ödül töreninde, ‘Yılın Çevreci Medya Kurumu’ ödülünün sahibi NTV oldu.
Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüsü Albert Long Hall Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine çok sayıda davetli katıldı.
15 ayrı kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede ‘Yılın Çevreci Medya Kurumu’ ödülünün sahibi NTV oldu.
Geceye katılan NTV sunucusu Buse Yıldırım, ödülü BÜ Elektroteknoloji Kulübü Başkanı Sefa Sağdıç’tan aldı.