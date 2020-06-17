En çok sahtekarlık zeytinyağında

Zeytinyağları içerisine farklı bitkisel yağlar, tohum yağları katılarak yapılıyor. Natürel sızma zeytinyağına farklı bir kalitede yağ bile katılması taklit ve tağşişe giriyor.



Özellikle zeytinyağına karıştırılan palm yağı kanserojen özellik taşıyor. İçine sağlığı da tehdit eden yağlar katılarak maliyeti düşürüyor, paketlemeyi de üretimin en çok olduğu Ege Bölgesi'nden isimlerle etiketleyerek göz boyuyorlar.



DENETİMLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI



Zeytinyağında sahtekarlık yapanlar deşifre oldu, olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tağşiş ve taklit üretim yapan firmaların listesini yayımladı. 69 firmaya ait 136 ürünün yer aldığı listenin ilk sırasında zeytinyağı var.



Sahte ürünlerin piyasanın kat kat altında satıldığı tespit edildi.



Aslında çayda şarküteride birçok taklit ve tağşiş ürün bilinçli ve dikkatli tüketiciler tarafından anlaşılabiliyor ancak zeytinyağındaki durum ne yazık ki aynı değil.



Zeytinyağının tağşiş olup olmadığı sadece laboratuvar ortamında tespit edilebiliyor. 5 litre zeytinyağının 150 TL’den aşağı satılması şu an günümüzde mümkün değil. Taklitçilerden en çok Ayvalık'taki zeytinyağı üreticileri şikayetçi.

