EN SON DEPREMLER: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 11 Aralık son son depremler listesi

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 11 Aralık 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

EN SON DEPREMLER: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 11 Aralık son son depremler listesi

mi oldu sorusunun yanıtı, 'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan 11 Aralık tarihli güncel depremler listesi...

GÜNCEL AFAD DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor.

Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 11 Aralık 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. İşte, gün içinde meydana gelen depremlerin listesi:

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