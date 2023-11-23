EN SON DEPREMLER: Ne zaman ve nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte 23 Kasım AFAD güncel son deprem verileri

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, saat 17.46'da 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Battalgazi'deki ilk depremin ardından saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin, 6,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



MALATYA'DA ART ARDA DEPREMLER



AFAD: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da 5.2 ve saat 17.49'da 4.7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya İli Battalgazi ilçesinde, büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.



23 KASIM GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ