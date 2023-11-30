EN SON NE ZAMAN DEPREM OLDU? Nerede deprem oldu? 30 Kasım tarihli son depremler lisesi

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini inceliyor. Peki, bugün nerelerde, hangi şehirlerde deprem oldu?

EN SON NE ZAMAN DEPREM OLDU? Nerede deprem oldu? 30 Kasım tarihli son depremler lisesi

'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor. İşte, 30 Kasım tarihli listesi...

Türkiye'nin birçok farklı noktasında oturan ve sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddeti gibi bilgileri merak eden vatandaşlar, AFAD tarafından paylaşılan verileri inceliyor.

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