En uzun gündüz ne zaman? İşte en uzun gündüz hakkında bilgiler

Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamana az bir gün kaldı. Yaz gün dönümü adıyla da bilinen bu tarihten sonra Kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya başlar. İşte, en uzun gündüz hakkında bilgiler...



EN UZUN GÜNDÜZ NE ZAMAN?



21 Haziran’da kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlıyor. Bu tarihte en uzun gündüz, en kısa gece yaşanıyor.



YAZ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?



Yaz gün dönümü her yıl 21 Haziran’da gerçekleşiyor.



Güneş, Dünya'nın eğik ekseni nedeniyle yıl boyunca gökyüzünde en düşük veya en yüksek noktaya ulaştığında bir gündönümü oluşur.



Dünyanın yarısı yazın gelişini ve yılın en uzun gününü yaz gündönümü ile kutlamak için bir araya gelirken; diğer yarısı kış başlangıcını yaşayacak.