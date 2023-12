Engelli 2 çocuğuna göz oldu; biri üniversiteyi bitirdi, diğeri lise öğrencisi

Akraba evliliği yapan Hatice-Hasan Kından çiftinin 4 çocuklarından 2'si görme engelli olarak doğdu. Ev kadını Hatice Kından, çocukları Ahmet ve Büşra'nın adeta gözleri oldu. Annesinin desteğiyle üniversite eğitimini tamamlayan Ahmet Kından, Aksaray Albino Görme Engeliler Derneği Başkanı oldu.



Kız kardeşi Büşra ise lise son sınıfta eğitimini sürdürüyor. Çocuklarının başarılı olmasından gurur duyduğunu ifade eden Hatice Kından, "Oğlum Ahmet, üniversiteyi bitirdi ve KPSS'ye çalışıyor. Kızım Büşra ise lise sonda. Haftanın 3 günü staj yapıyor. Çocuklarımızdan ümidim var, onlar başaracak ben de onların arkasındayım. Gençlerimize akraba evliliği yapmalarını hiç tavsiye etmiyorum. Biz cahildik, böyle olacağını bilmiyorduk. Çocuklarımı küçük yaştan bu yana doktora götürdük ve hepsi akraba evliliğine çıktı. Eşimle hiçbir zaman onları yalnız bırakmadık. Biz ailecek çocuklarımızın yanındayız" dedi.



"ÇOCUKLARIMIN ANNE DEMESİ BİLE YETERLİ"



Tüm zamanını çocuklarına ayırdığını anlatan Kından, "Benim her şeyim çocuklarım. Evimi bile çocuklarıma göre dizayn ettim. Evde onlara 'Şunu kırdınız' diye hiçbir zaman söylemedim. Ben çocuklarımı her zaman için serbest bıraktım. Çocuklarım evden biraz uzaklaşınca özlüyorum. Yeter ki çocuklarım başarılı olsun. Onların bir ses tonuyla mutlu oluyorum. Onların mutluluğu benim mutluluğum. Çocuklarımın 'anne' demesi bile yeterli. Görmüyor olmaları zor bir durum, Allah'ım sabrını da veriyor. Ben çocuklarımla yorulduğumu bilmem. Ben her zaman oğlum ve kızımın arkasındayım. Allah'ım bizi onların başından eksik etmesin. Ailecek çok mutluyuz. Benim çocuklarımın gözü görmüyor ama gönül gözleri açık" diye konuştu.



"HİÇBİR ENGELLİ EVDE KALSIN İSTEMİYORUZ"



Aksaray Albino Görme Engeliler Derneği Başkanı Ahmet Kından ise "Aksaray Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi mezunuyum. Kız kardeşimle doğuştan görme engeliyiz. İlk ve orta eğitimimi Konya'da yatılı olarak tamamladım. Liseyi ise Aksaray'da okudum. Şimdi ise KPSS'ye çalışıp memur olmak istiyorum. Bir süre kamuda çalıştıktan sonra da milletvekili olmayı hedefliyorum. Bunun yanında derneğimizde sosyal faaliyetler bizim için çok önemli. Orada bir araya gelip, kaynaşıyoruz. Sonuçta oraya gelenler bizi anlıyor. Ben de onları anlıyorum. Empati kurarak arkadaşlarımızla spor faaliyetleri yaparak, evde hiçbir engelli kalmasın diye onları yanımıza çekmeye çalışıyoruz" dedi.