Engerek yılanı bahçeye girdi

Osmaniye’de evin bahçesine giren zehirli engerek yılanı, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Engerek yılanı bahçeye girdi

’de Güney çevre yolu üzerindeki bir evin bahçesine giren yaklaşık bir metre uzunluğundaki zehirli engerek yılanını fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı.

Bahçede bulunan barbekü içerisine saklanan yılan özel aparat sayesinde yakalanarak çuval içerisine konulup doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

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