Enis Berberoğlu'nun yargılaması durduruldu

Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları davasında CHP'li Enis Berberoğlu hakkında yargılamanın durmasına karar verildi..

Enis Berberoğlu'nun yargılaması durduruldu

Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, CHP'li hakkında milletvekili seçilmesi gerekçesiyle yasama dokunulmazlığı kaldırıncaya kadar yargılamanın durmasına karar verildi.

Mahkeme, karar kesinleştiğinde Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesine de hükmetti.

Mahkeme, diğer sanık Erdem Gül hakkındaki dosyanın ise ayrılmasına karar verdi.

Dava, bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Erdem Gül katılırken, Enis Berberoğlu ise katılmadı.

Berberoğlu'nu avukatları temsil etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...