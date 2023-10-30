Erdek açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yasa dışı yollardan yurtdışına gitmeye çalışan 120 kaçak göçmen yakalandı.



Sahil Güvenlik ekipleri, Kapıdağ Yarımadası açıklarındaki balıkçı teknesinde kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti.



Düzenlenen operasyonda teknedeki 120 kaçak göçmen karaya çıkarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Erdek Kapalı Spor Salonu'na götürüldü.



Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

