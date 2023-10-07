Erdek'te tarihi eser operasyonu: 3 bin 882 sikke ele geçirildi

Balıkesir Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan istihbarat çalışmalarında Atatürk Mahallesi’ndeki bir ikamette satılmak üzere saklanan tarihi eserler olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede yapılan fiziki ve teknik takipte şüphelinin kendisine ait evi ve komşusuna ait evi depo olarak kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 3 bin 882 adet sikke, 1 adet el dedektörü ve dedektöre ait kulaklık, 2 adet amonyak çözelti ve telli fırçalar, 1 adet av tüfeği, 26 adet tüfek kartuşu, 87 adet fişek ve tarihi eser satışından elde edildiği değerlendirilen 510 bin TL nakit para ele geçirildi.



Tarihi eserlere ve malzemelere el konulurken operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.