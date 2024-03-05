Erdem Kaynak'ı kim, neden öldürdü? Erdem Kaynak cinayetinin ayrıntıları

31 Ekim 2021 tarihinde İzmir'de 4 kurşunla başından vurularak öldürülen Erdem Kaynak'ın yakınları Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Programda "Erdem Kaynak'ı kim, neden öldürdü? " sorusuna yanıt aranıyor.

Erdem Kaynak'ı kim, neden öldürdü? Erdem Kaynak cinayetinin ayrıntıları

Erdem Kaynak'ın ölümünden sorumlu tutulan akrabası Halil Kaynak tutuklanmış ve 8 ay sonra delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı. 4 kurşunla başından vurularan öldürülen oğullarının katilini arayan Erdem Kaynak'ın ailesi 'dan yardım istedi.

Ailenin iddiasına göre, cinayetin arkasında Erdem Kaynak'ın akrabası Halil Kaynak ve onun kardeşi Fadime Dinç bulunuyordu.Söylenilenlere göre öldürülen Erdem Kaynak'ın kuzeni Halil Kaynak ilk önce yasaklı madde yetiştirmekten içeri giriyor. Halil Kaynak'ın kız kardeşi Fadime Dinç ise kocasından ayrılarak ailesinin evine dönüyor.

Erdem Kaynak'ı kim, neden öldürdü? Erdem Kaynak cinayetinin ayrıntıları - 1

Köydeki dedikodulara göre kız kardeş Fadime, abisi Halil Kaynak'a eşi Hatice ve öldürülen Erdem'in arasında bir ilişki olduğunu söylüyor. Fadime Dinç, annesinin ölümünden sonra abisi Halil'e giderek annemizi Erdem ve Hatice zehirledi diyerek, köyde yeni bir dedikodu yayıyor.

Dedikoduların ardından Halil Kaynak, kendisini yasaklı madde yetiştirdiğini polise ihbar eden kişinin öldürülen Erdem Kaynak olduğunu duyuyor.

Erdem Kaynak'ı kim, neden öldürdü? Erdem Kaynak cinayetinin ayrıntıları - 2

FADİME DİNÇ'İN İDDİALARA VERDİĞİ YANIT

Köydekilerin bazı iddialarına göre ise Erdem Kaynak ölmeden önce Halil Kaynak tarafından tehdit ediliyordu. Cinayetin baş şüphelileri arasında bulunan Halil Kaynak önce tutuklansa da sonra delil yetersizliğinden serbest bırakılıyor.

Köyde çıkardığı dedikodulardan haberi olmadığını belirten Fadime Dinç, Erdem Kaynak ile yengesi Hatice arasında yasak aşk ilişkisi olmadığını söyledi.

Yasak ilişki söylentilerinin kendisinin çıkarmadığını anlatan Fadime Dinç, cinayetle ilgili hiçbir alakasının olmadığını belirtti.Abisinin eline silah alsa da kimseye kıyamayacağını söyleyen Fadime Dinç, cinayet sebebiyle ilgili anlatılan her şeyi yalanladı.

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