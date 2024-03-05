Erdem Kaynak'ı kim, neden öldürdü? Erdem Kaynak cinayetinin ayrıntıları

FADİME DİNÇ'İN İDDİALARA VERDİĞİ YANIT

Köydekilerin bazı iddialarına göre ise Erdem Kaynak ölmeden önce Halil Kaynak tarafından tehdit ediliyordu. Cinayetin baş şüphelileri arasında bulunan Halil Kaynak önce tutuklansa da sonra delil yetersizliğinden serbest bırakılıyor.



Köyde çıkardığı dedikodulardan haberi olmadığını belirten Fadime Dinç, Erdem Kaynak ile yengesi Hatice arasında yasak aşk ilişkisi olmadığını söyledi.



Yasak ilişki söylentilerinin kendisinin çıkarmadığını anlatan Fadime Dinç, cinayetle ilgili hiçbir alakasının olmadığını belirtti.Abisinin eline silah alsa da kimseye kıyamayacağını söyleyen Fadime Dinç, cinayet sebebiyle ilgili anlatılan her şeyi yalanladı.