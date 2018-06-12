Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de miting düzenledi. Erdoğan mitingde konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in"2019 Türk Dünyası Eğitim Başkent'i ilan edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; AK Parti 16 yılda sadece hizmet vermiştir. Bu ülkede herkesin hak ve özgürlüklerinin de refahının da teminatı AK Parti'dir. Teröristler dışında hiçkimse incitilmemiştir. Sizlerin desteğiyle irade erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak.

Bizim diğer adaylardan, partilerden farkımız sizlere yaptıklarımızı anlatıyoruz. Bununla kalmıyor halen yapmakta olduklarımızı ifade ediyoruz. Hizmette sürekliliği ortaya koymuş oluyoruz.

Bununla yetinmiyoruz bir de yeni projelerimizi ortaya koyuyoruz. Peki ötekiler ne anlatıyor? Gençlerimizin deyimiyle ifade edeyim ötekiler bol bol geyik muhabbeti yapıyor.

Bizim asıl gündemimiz yaptığımız, yapacağımız hizmetlerdir. Son 16 yılda Eskişehir'e 21 katrilyon liralık yatırım yaptık.

Eskişehir'e üçüncü devlet üniversitesini de kazandırıyoruz. Böyle bir şehre 33 bin kapasiteli stadyum yakışır dedik. Yaparsa AK Parti yapar. Eski stadın yerine millet bahçesi yapıyoruz.

İlk çeyrekte büyüme açıklandı. Türkiye, Hindistan'dan sonra ikinci. Bunu Bay Kemal, Bey Muharrem anlamaz. Yüksek hızlı tren yatırımları neyle yapılıyor. Büyümeden bu yatırımlar yapılabilir mi? Anlamazsınız, anlamazsınız siz bu ülkede çırak bile olmadınız.

Ben yerli marka otomobil diyorum. Dünyada şu anda bir numara Tesla. Elon gelip beni ziyaret ediyor. Adam bu işi biliyor, bu işlerin kiminle yapılacağını da biliyor. Beş tane babayiğidi bulduk. İnşallah 2020-2021'de yerli otomobil hazır. "Bu dizel veya benzinli olmayacak Bay Kemal, Bay Muharrem. Bunlar elektrik, bununla çalışacak.

Dünyanın en büyük havalimanlarından birini İstanbul'da inşa ediyoruz. 29 Ekim'de açılışı yapılacak. Bunlara 24 Haziran'da şöyle bir Osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız?

Sağlıkta zaten bölgesel bir marka haline gelmiştik. Şimdi küresel bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Bu hizmetler kendi vatandaşlarımıza zaten ücretsiz. Bunlardan haberleri yok ama öğrenecekler şurda 12 gün kaldı. Sağlığın her alanında ülkemizi küresel marka haline getirme gayreti içerisindeyiz.

Ben buradan Bay Muharrem'e bir takım sorular sorayım; Bu zat Türkiye'nin terörle mücadelesi hakkında ne düşünüyor. Terörist başını Edirne'de ziyaret eden adamdan ne beklersiniz.

Afrin operasyonunu yapan komutan için apoletlerini sökeceğim diyor. Türkiye bir hukuk devleti senin böyle bir yetkin, böyle bir hakkın var mı? Milletim sana zaten icazet vermeyecek. Sana bu apolet sokma, sökme yetkisini vermeyeceği gibi bu millet sana o yetkiyi vermez. Erdoğan teröristlerden söktü. Siz zaten onlarla berabersiniz.

Man Adası dedi, davayı açtım ve kazandım. 197 bin liraya mahkum oldu.

Bu zat cuntacılar, darbeciler hakkında ne düşünüyor. Diyarbakır'da dün miting yaptı. Bu mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.

CHP heyeti raporunu sunmuş. Bizzat partinin genel başkanı bizzat kendisi FETÖ'nün iade edilmesi gerektiğini söylüyor. Bay Muharrem buna da cevap ver bakalım. Bunlar kimden yana olduklarının farkında değil, bunlar kayış attılar. Bunlar yalanı söyler, iftirayı atar ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi arkalarını döner giderler.

Mesele bu zat terör koridoru hakkında ne düşünüyor. Biz öğrenmek isteriz belki bu arada Selahattin Demirtaş'la Edirne'de ne konuştuğunu anlatır.

Millet kıraathaneleri dedim, adam millet kıraathanelerininden rahatsız oldu. Kıraathane okuma yeridir. Gençlerimizi internet kafelerden kurtaralım istiyoruz.

CHP'nin başındaki zata yaptığım teklifi bu zata da yapıyorum. Seçimlerden birinci çıkamazsam siyaseti bırakacağım diyor musun?

Geçen gün de tüm milletvekillerine hırsız dedi. Bütün milletvekilleri hırsız olduğuna göre sen de hırsızsın, genel başkanın da hırsız. Bunlar haysiyet cellatlığından başka bir şey bilmez.

Önümüz bayram, rehavete kapılmayın. Tatilin telafisi olur ama sandığın olmaz.