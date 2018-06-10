80 yaşında yaşamını yitiren Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, bugün sonsuzluğa uğurlanıyor.
Erdoğan Demirören için ilk tören İstanbul Şişhane’deki holding binası önünde gerçekleşti.
Törene Erdoğan Demirören'in eşi Tülin Demirören, oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören, aile yakınları ve Demirören Holding çalışanları katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende Erdoğan Demirören için dualar edildi ve helallik alındı.
TABUTUNA KABE KAPISI ÖRTÜSÜ
Demirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi.
Demirören için Fatih Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.
İşadamı, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
31 Mayıs'tan beri solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Demirören, önceki gün hayatını kaybetmişti.
ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?