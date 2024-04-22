Erdoğan-Özel görüşmesi ne zaman? Özgür Özel: Mekan tartışması için bu görüşmeyi heba etmem

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan takvimine göre randevu isteyeceklerini söyledi.



NOW TV yayınına katılan CHP lideri Özel, “Randevuyu Çankaya’ya verirse sevinirim. Meclis de olabilir.” dedi. “Beştepe’yi doğrudan tercih etmem ama mekan tartışması için de bu görüşmeyi heba etmem.” diyen Özel, “İçerik, mekandan önemli.” ifadesini kullandı.



Görüşmenin nezaket değil, çalışma ziyareti olacağını söyleyen CHP lideri, “Siyasette 22 yıldır iktidarla muhalefetin birbiri ile teması yok.” Bir paradigma değişimine gidiyoruz.” şeklinde konuştu.

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