Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Erdoğan'dan Cumhuriyetin 100. yılı için çağrı: Yer gök bayrak olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, tüm Türkiye'ye ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara her yeri Türk bayraklarıyla süslemesi çağrısı yaptı.

Erdoğan'dan Cumhuriyetin 100. yılı için çağrı: Yer gök bayrak olsun

Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabından bayrak çağrısı yaptı.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadelerini kullandı. 

ERDOĞAN'DAN MİTİNGE DAVET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımda, "Yarın (28 Ekim) milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Davetinde Türk ve Filistin bayrakları emojilerine de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu görseli paylaştı.

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