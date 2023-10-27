Erdoğan'dan Cumhuriyetin 100. yılı için çağrı: Yer gök bayrak olsun

Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun! 🇹🇷

ERDOĞAN'DAN MİTİNGE DAVET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımda, "Yarın (28 Ekim) milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.



Davetinde Türk ve Filistin bayrakları emojilerine de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu görseli paylaştı.