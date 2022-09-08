Erdoğan: Tahıl fakir değil zengin ülkelere gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'a Putin'in tahıl koridoruna yönelik açıklaması soruldu. Rus liderin eleştirisinde haklı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tahıl sevkiyatında şu an itibarıyla Rusya tarafından bir sevkiyat yok. Putin'in haklı olduğu bir konu var. Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere gitmiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı koridorun amacının fakir ülkelere sevkiyat olduğunu belirtti. Rusya'ya yönelik yaptırımları uygulayan ülkelere tahıl sevkiyatı yapılmasının Putin'i rahatsız ettiğini dile getiren Erdoğan, "Biz de Rusya'dan tahıl sevkiyatının başlamasını istiyoruz. Semerkant'ta Sayın Putin ile bu konuları görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı.



İkili ticarette bir milyar dolar hedefini rahatlıkla geçeceğimiz görünüyor. Türk firmaların Hırvatistan'a olan ilgisi memnuniyet verici. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte İslam kültür merkezinin açılışını yapacağız. Hırvatistan'ın verdiği destek için Mİlanovic'e teşekkür ediyorum.



Türkiye Balkanlar'da yaşanan gelişmeleri yakından izlemekte. Güney Doğu Avrupa'nın barış ve istikrarının korunması için atılması gereken adımlar konusunda istişarelerde bulunduk. Türkiye ve Hırvatistan olarak birlikte yapabileceğimiz konuları konuştuk.



"SIKINTININ KAYNAĞI DAYTON ANLAŞMASI"



Bosna Hersek ile ilgili olarak bu sıkıntı nereden geliyor diyorsanız Dayton'dan (Dayton Anlaşması) geliyor. 2 Ekim'den sonra bu süreci uyumlu bir şekilde işletmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bosna Hersek bundan sonra bedel ödememeli.