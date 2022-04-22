İçişleri Bakanlığı'nca Batman ve Diyarbakır’da bin 735 personelin katılımıyla eş zamanlı Eren Abluka-3 ve Eren Abluka-4 operasyonları başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman ilinde; “Eren Abluka-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan” ve Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde; “Eren Abluka-4 Şehit Jandarma Er Mustafa Özkan” operasyonları başlatıldığını bildirdi.

BİN 735 PERSONEL GÖREV ALACAK

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde eş zamanlı başlatılan Eren Abluka-3 operasyonunda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 53 personel, 84 operasyonel tim; Eren Abluka-4 operasyonunda, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden 682 personel, 44 operasyonel tim olmak üzere toplam bin 735 personel, 128 operasyonel tim görev alıyor.



Operasyonun 1’inci gününde; Diyarbakır ili Yaylak bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde; Patlayıcı yapımında kullanılan 1000 kg. amonyum nitrat, 1 adet 60 mm. aydınlatma havan mühimmatı, 1 adet K413 tipi el bombası ile çok sayıda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.



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