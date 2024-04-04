Eren Ali Bingöl kimdir, kaç yaşında, hangi partiden aday oldu? Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün özgeçmişi

Eren Ali Bingöl, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılından beri Tuzla’da yaşamını sürdürüyor. Lise eğitimini Ortadoğu Koleji'nde tamamladı. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Erasmus Plus programı kapsamında İtalya'da mülteci politikaları üzerine çalışmalar yürüttü. Genç yaşta başladığı tiyatro ve kamp kulüpleri sayesinde sosyal becerilerini ve liderlik yeteneklerini geliştirdi. Ayrıca, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine aktif katılım sağladı.



18 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı ve gençlik kollarında hukuk ve seçim işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, ilçe eğitim sekreterliği ve ilçe hukuk komisyonu başkanlığı, ilçe seçim kurulu üyeliği gibi görevlerde aktif rol aldı.

2019 yılında İstanbul'un en genç ilçe başkanlarından biri olarak Tuzla İlçe Başkanlığına seçildi. İlçe Başkanlığı görevi süresince Tuzla'nın koku sorunu ve Konaşlı bölgesinin imar planı gibi önemli sorunlar üzerine çalışmalar yaptı. Bu alanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile etkili çözümler üreterek Tuzla’nın sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulundu.



Eren Ali Bingöl, 2021 yılında beri Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşegül Bingöl ile evlendi.