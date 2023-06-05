Eren Erdem kimdir? Yeni CHP MYK üyesi Eren Erdem kaç yaşında ve nereli?

Eren Erdem, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılan ve sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni MYK üyeleri arasında yer alan Eren Erdem'in hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Eren Erdem kimdir? CHP MYK üyesi Eren Erdem kaç yaşında ve nereli?

Eren Erdem kimdir? Yeni CHP MYK üyesi Eren Erdem kaç yaşında ve nereli?

14 Ağustos 1986 yılında dünyaya geldi. İstanbul'ın Fatih ilçesinde doğan Eren Erdem, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Genel Seçimleri’nde TBMM’nin en genç siyasetçileri arasında yer aldı.

7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimler öncesi İstanbul 3. bölgeden 6. sırada aday olan Eren Erdem 25. dönem Milletvekili olarak CHP İstanbul Milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015 tarihinde 26. dönemde yeniden milletvekili seçilen Erdem, günümüz itibarıyla CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

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