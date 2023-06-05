Eren Erdem kimdir? Yeni CHP MYK üyesi Eren Erdem kaç yaşında ve nereli?

Eren Erdem 14 Ağustos 1986 yılında dünyaya geldi. İstanbul'ın Fatih ilçesinde doğan Eren Erdem, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri’nde TBMM’nin en genç siyasetçileri arasında yer aldı.



7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimler öncesi CHP İstanbul 3. bölgeden 6. sırada aday olan Eren Erdem 25. dönem Milletvekili olarak CHP İstanbul Milletvekili seçildi.



1 Kasım 2015 tarihinde 26. dönemde yeniden milletvekili seçilen Erdem, günümüz itibarıyla CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında yer alıyor.