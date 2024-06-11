Erkek arkadaşıyla yakınlaşan 3 kadını döven kadın tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ve İzmit ilçelerinde farklı tarihlerde çok sayıda kadının darbedilme görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Mağdurlar R.S., A.T.S ve C.S.’yi darbedenlerin Bahar K. olduğu, G.K.’nın da yanında olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan operasyonla ‘darp’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘kasten yaralama’ gibi suçlardan dün gözaltına alınan Bahar K. ve G.K. ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. TUTUKLANDI



G.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Bahar K. ise bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Bahar K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bahar K.’nın emniyetteki ifadesinde dövülen kadınların erkek arkadaşıyla yakınlaştığını, olayları bu sebeple gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

"BENİM YÜZÜMÜ SAKIN UNUTMA"



Öte yandan hem evde hem de sokak ortasında farklı tarihlerde çekilen görüntülerde Bahar K.’nın bir erkeğin ismini söyleyerek mağdurları darbettiği anlar yer aldı. Mağdurun darbedildiği esnada ‘Abla elim kesiliyor bırak’ dediği anlar da şüphelinin kamerasına yansıdı.