Erkeklerin estetik kaygısı arttı

Kimi estetik yaptırıp gizlemeyi tercih ediyor kimi ise doğallıktan yanayım diyor. Estetik operasyonlara erkeklerin ilgisi her geçen gün artıyor. Bu artışta sosyal medyanın ve estetik yaptıran ünlülerin payı büyük. Gündeme gelen son isimler Rafet El Roman ve Gökhan Özen.



Bazı erkekler estetik yaptırmayı tercih etmiyorum dese de araştırmalara göre operasyonlardaki artış pandemiden sonra 3 katı buldu.



Estetik operasyonlarının artık erkekler tarafından da tercih edildiğini söyleyen Klinik Psikolog Hacer Yücetürk Şahin, "Estetik cerrahi uygulama aslında hepimize, erkek kadın için ihtiyaç, gereklilik gibi sunuluyor. Yaratılan ideal görünüm algısı var. Bu pazarlama stratejisinden erkekler de nasibini aldı." değerlendirmesinde bulundu.



Yüze uygulanan dolgu ve botoks işlemlerindeki artışın yanı sıra cerrahi müdahale gerektiren operasyonlara ilgi de yüksek. Özellikle spor yapmadan karın kasına sahip olmak isteyen erkekler, ameliyata başvurabiliyor.



Türk Estetik Cerrahi Derneği yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ersoy Konaş, "Sadece karın kası değil. Kol kası, göğüs kaslarında da yapılıyor Ancak çok fazla kilo alan kişilerde sözünü ettiğimiz kas tomurcuklarının olduğu yerler ekstra kilo alıp büyüdüğünde birer memecik gibi durmaya başlıyor." dedi.



Uzmanlar estetik yaptırmak isteyenleri uyarıyor. İşlemler hastaların vücut şekli ve yaşam tarzına uygun olarak yapılmalı. Aksi taktirde işlem, istenmeyen sonuçlara ve görünümlere yol açabilir.



"BOTOKS YAPTIRDIM, YAPTIRMAZ OLAYDIM"



55 yaşındaki ünlü şarkıcı Rafet El Roman botoks yaptırdığını açıkladı ve pişmanlığını dile getirdi.



"Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım! Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam mı, yakışıklılığım mı desem resmen mahvoldu" ifadelerini kullandı.

"YÜZÜMDE HİÇBİR ŞEY YOK"



Estetik iddialarını yalanlayan Gökhan Özen, "Herkese merhabalar. Uyandım bir baktım ki insanlar beni aramış, 'Gökhan yüzünle ilgili haberler çıkıyor...' Bir tane basından arkadaşımız filtreyi basıyor ekrana bir de açı yakalatmış kendine, kontrastı abartmış, videoyu editlemiş yayına veriyor. Şimdi bu yüze simsiyah filtreyi koysan bütün çizgiler çıkar. Bakın şu an doğal olarak kendi telefonumdan filtresiz bir şekilde çekiyorum. Yüzümde hiçbir şey yok, sevenlerime bunu söyleyeyim. Yüzümde hiçbir işlem yapılmadı. Sadece gözlerimden bir operasyon geçirdim onu da sağlık amaçlı mecburen geçirdim.İlk ve son kez böyle bir açıklama yapıyorum. Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız ama beni seven insanların keyfini kaçırmayın" dedi.