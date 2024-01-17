Erman Ilıcak kimdir? En zenginler listesinde yer alan Erman Ilıcak kaç yaşında, serveti ne kadar?

Erman Ilıcak, 3 Ekim 1967 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Rönesans Holding'in kurucusu ve başkanıdır.



TED Ankara Koleji’nde orta ve lise öğrenimini 1985 yılında tamamladı. 1990 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümün’den mezun oldu. Viyana Ekonomi Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi’nin düzenlediği MBA programından 2002 yılında diploma aldı.

Paris’te bulunan International School of Management’ın düzenlediği işletme doktorası programından 2011 yılında mezun oldu.



Çalışma hayatına öğrencilik yıllarında başlayan Erman Ilıcak, 1993 yılında Sankt-Peterburg'da Rönesans Holding’i kurdu. Ilıcak, halen Rönesans Holding Başkanlığı görevini yürütmektedir.



Merkezi Ankara’da bulunan Rönesans Holding, bugün Türkiye, Rusya ve Hollanda başta olmak üzere, Orta Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın da bulunduğu geniş bir coğrafyada, toplam 28 ülkede 75 bini aşkın çalışanıyla inşaat, gayrimenkul, sağlık, enerji ve petrokimya alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor.



Bugün Rönesans Holding, ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma yapılar inşa ediyor.



2009 yılında kurulan Rönesans Eğitim Vakfı REV'in mütevelli heyeti üyesi olan Erman Ilıcak, gerçekleştirdiği bağışlarla, Capital dergisinin "Gönlü Zengin İş İnsanları" listesinde 2019 yılında üçüncü sırada yer aldı.



Eğitimi ve gençleri ana odağına alan REV Burs Programı ile bugüne kadar binlerce öğrenciye karşılıksız burs verildi. Rönesans Holding ve Rönesans Eğitim Vakfı REV tarafından Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğiyle 2014 yılında TED Rönesans Koleji kuruldu.



Ilıcak, gençlik yıllarında profesyonel olarak basketbol oynadığı TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nde 2014-2016 yılları arasında Başkan olarak görev yaptı.



SERVETİ NE KADAR?



Erman Ilıcak Forbes Türkiye'nin 2019 yılında hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 3,8 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı.



Erman Ilıcak dünyanın en zenginleri listesinde ise 546. sırada yer alıyor. Erman Ilıcak aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda, en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesinde 5. sırada yer aldı.



2020 forbes listesine göre dünyada en zengin 1000 kişi içinde yer alan iki Türkten biri oldu. (Diğeri Murat Ülker) ve yine 2020'de Murat Ülker'den sonra Türkiye'nin en zengin ikinci kişisi oldu.