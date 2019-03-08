Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın babası olan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden gazeteci yazar Ertuğrul Akbay, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Zincirlikuyu Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, Akbay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Aykut Erdoğdu, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve çok sayıda siyasetçi ile Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, eski Galatasaray Kulübü Başkanı ve iş insanı Faruk Süren, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, iş insanı Erdoğan Toprak, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Şen ve bazı gazeteciler katıldı.
Ailesinin taziyeleri kabulü ve kılınan cenaze namazı sonrasında Akbay'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 81 yaşındaki Ertuğrul Akbay, dün sabah saatlerinde vefat etmişti.
ERTUĞRUL AKBAY KİMDİR?
Gazeteci Ertuğrul Akbay, 1938 yılında doğdu. Gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet gazetesinde başlayan Akbay, 1985 yılında "Gölge Adam" gazetesini çıkardı. Akbay'ın "Yaş 75 Yolun Yarısı" isimli kitabı bulunuyor.