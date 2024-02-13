Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması (Ekipler bölgeye sevk edildi)

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması (Ekipler bölgeye sevk edildi)
Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | Vali Aydoğdu: Toprak altında işçiler var

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | Vali Aydoğdu: Toprak altında işçiler var

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’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana geldi.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti.

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