Erzincan İliç'te maden faciası | Toprak altında kalan pikaba ulaşıldı

NE OLMUŞTU?



Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığını söylemişti.



Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.



İşçileri arama çalışmaları devam ediyor.

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