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Erzincan İliç'te maden faciası | Toprak altında kalan pikaba ulaşıldı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 şubat 2024 tarihinde meydana gelen toprak kayması olayı sonrasında toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor. Olayın 33. gününde toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.

Erzincan İliç'te maden faciası | Toprak altında kalan pikaba ulaşıldı

Maden sahasında toprak kaldırma çalışması sürdürülürken bugün toprak altında kalan pikaba ulaşıldı.

Pikapta herhangi bir işçinin olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı.

AFAD ve ilgili ekipler pikabın bulunduğu alanda çalışmaları hızlandırdı.

NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığını söylemişti.

Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.

İşçileri arama çalışmaları devam ediyor.

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