Erzincan İliç'teki altın madeninde son durum: Arama çalışmalarına ara verildi, bölgede zehirli atığa rastlanmadı

"TEMEL ODAK NOKTAMIZ HEYELANA UĞRAYAN TOPRAĞIN DEPOLANMASI"



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da heyelana ilişkin gözaltı sayısının artabileceğini söyledi. “Şu anda 6’sı tutuklu 3’ü adli kontrol şartıyla serbest olmak kaydıylsa 9 kişi hakkında adli işlemler devam ediyor.” diyen Bakan Bayraktar, “Bu süreç büyük bir titizlikle devam ediyor. Maden faaliyetleri durduruldu. Temel odaklandığımız konu heyelana uğramış toprağın tekrar depolanmasıdır…” ifadesini kullandı.



"AKTİVİTE DURMADI, ARAMALARA ARA VERİLDİ"



Bayraktar’ın ardından sözü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aldı. Bakan Yerlikaya, “Çok büyük bir seferberlik ruhu buraya geldi. İnsan kaynakları açısından yaklaşık 3 bine yakın, araç-gereç açısından da 800’ün üzerinde bir mevcutla burada ilk andan itibaren arama-kurtarmaya başladık.” dedi.



Bakan Yerlikaya, sismik ölçümlerle sahada sürekli kayıt alındığını söyledi, “2 günden beri Sabırlı Deresi bölgesinde faaliyetlere ara verilmişti. Sebebi nedir? Biz önce arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğini önceliyoruz. Kaymaya vesile olan yerdeki stabilite hiçbir şekilde durmadı.” ifadelerini kullandı.



Bakan Yerlikaya, güvenli çalışma ortamı sağlanıncaya kadar arama çalışmalarına ara verildiğini söyledi.

Siyanür tehlikesine karşı bölgede numuneler alınıyor "ZEHİRLİ ATIĞA RASTLANILMADI"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise bölgede yapılan ilk işin, heyelan alanında biriken toprağın nehirle buluşmasını engellemek olduğunu söyledi.



“Toprağın herhangi bir şekilde insan sağlığı ya da çevreye zararı var mı sorusuna cevap olabilmek amacıyla, arkadaşlarımız her gün 9 noktadan numune alıyorlar.” diyen Bakan Özhaseki, şu ana kadar bölgede tehlike oluşturacak zehirli bir atığa rastlanılmadığını söyledi. Bölgede toprak kayması durmayınca arama çalışmalarına ara verildi BÖLGEDE SEDDE İNŞAATI SÜRÜYOR



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da ilk andan itibaren Devlet Su İşleri yöneticilerinin acil eylem planı oluşturduğunu söyledi.



Yüzey sularının baraja akmaması için sedde yapımına başlanıldığı bilgisini veren Bakan Yumaklı, “Sedde 8 metreye ulaştı, 11 metreye kadar ulaştıracağız. Önünde ve arkasında birikme ihtimali olan suları da atık havuzuna aktarmak üzere pompa sistemi de kurulmuş vaziyette.” dedi.



"İHMALİ OLANLAR HESAP VERECEK"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise olayın gerçekleşmesi noktasında müfettişlerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bakan Işıkhan, “Burada ihmali olan kim varsa hukuk önünde hesap verecek.” dedi. Erzincan'daki maden faciasının en yakın görüntüsü: Milyonlarca metreküp toprak çığ gibi geldi NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun