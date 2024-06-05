Erzincan'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 4 kişi yakalandı

Erzincan'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 3 kişi ile bunlara suçta yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 4 kişi yakalandı
Foto: Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli İ.K'yi takibe alan ekipler, sınava giriş sırasında yaptıkları aramada, düğme görünümlü 1 gizli kamera, 1 sim kartlı kablosuz ağ cihazı ile cihazlara takılı 2 sim kart ele geçirdi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ücret karşılığında kopya cihazlarını temin eden ve sınav sorularını dışarıya yansıtarak kopya çekilmesini sağlayan E.B'yi sınav merkezi yakınlarında araç içerisinde suçüstü yakaladı.

Bu kişinin yardım ettiği ve e-sınav merkezinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen ehliyet sınavlarına üzerinde kopya düzeneğiyle girmeye çalışan E.İ, B.İ. ve O.A. da gözaltına aldı.

Söz konusu 4 şüpheli hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Görenler gözlerine inanamadı: Elazığ’da 4 metrelik devasa yılan

Görenler gözlerine inanamadı: Elazığ’da 4 metrelik devasa yılan

SON DAKİKA: Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

SON DAKİKA: Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

AYM'nin 703 sayılı KHK'daki iptalleri | Bakan Tunç: Gerekiyorsa kanunla düzenlenir

AYM'nin 703 sayılı KHK'daki iptalleri | Bakan Tunç: Gerekiyorsa kanunla düzenlenir

Hastanelerde onaylı randevu dönemi | Bakan Koca: Randevuya sadakat oranında büyük bir iyileşme var

Hastanelerde onaylı randevu dönemi | Bakan Koca: Randevuya sadakat oranında büyük bir iyileşme var

Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı

Kastamonu'da 5 gün arayla şoke eden olay! İki arkadaşta fenalaşarak öldü

Kastamonu'da 5 gün arayla şoke eden olay! İki arkadaşta fenalaşarak öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...