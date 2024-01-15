Erzincan'da mobilya yüklü TIR alev aldı

Bekir B'nin kullandığı mobilya yüklü TIR'ın dorsesi, Erzincan-Sivas kara yolunda henüz bilinmeyen bir nedenden alev aldı.



Durumu fark eden sürücü ile muavin araçtan inerek yangına müdahale etmeye çalıştı.



Yangının kontrolden çıkması üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.



Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik nedeniyle kara yolunu ulaşıma kapattı



İtfaiye ekipleri ise yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından TIR'da çıkan yangını söndürdü.



Yangında mobilya yüklü TIR kullanılamaz hale geldi.

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