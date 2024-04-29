Erzurum'da metruk yapının yıkılan duvarının altında kalan kişi yaralandı

Ali Demir, Kazım Karabekir Mahallesi 2. Tamirhane Sokak'ta metruk binanın odunlarını sökmeye çalışırken, yıkılan yaklaşık 3 metrelik duvarın altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması ve çevredeki vatandaşların yardımıyla Demir, yıkılan duvarın altından kurtarıldı.

Demir, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.