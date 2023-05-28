Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum'da şehir içi toplu ulaşım otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yakutiye ilçesi Endüstri Caddesi'nde seyir halindeki Büyükşehir Belediyesine ait E.K. idaresindeki ile karşı yönden gelen Bilal Kinsun (18) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Kinsun ile aynı araçta bulunan Samet Eke (19) ekiplerin ve çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan Kinsun ve Eke, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eke, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle caddede tek şeritten verilen trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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