Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 22 yaralı

Kazada yaralanan sürücü ile 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.



Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaza yerinde inceleme yaptı.

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