Erzurum'da zincirleme kaza: 23 yaralı

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Üniversite Mahallesi İpek Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 25 S 0179 plakalı, özel bir yaşlı ve engelli merkezi personel servisi, kırmızı ışıkta bekleyen özel halk otobüsüne çarptı.



Halk otobüsünün önündeki bir otomobile vurması sonrası arka arkaya bulunan 3 otomobilin de karıştığı kazada, 23 kişi hafif yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapatılan yol, trafik ekiplerinin incelemeleri ve araçların olay yerinden kaldırılması sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, personel sevisinin, ışıklarda bekleyen özel halk otobüsüne çarpması sonrası kazanın yaşandığı ve daha sonra çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor. Kayıtlara, sağlık ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal ederek yaralılara müdahale ettiği anlar da yansıdı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin NTV’yi sosyal medyadan takip edin