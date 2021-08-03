Erzurum'da 3 gündür haber alınamayan Pınar Çağlı bulundu

Erzurum'da KPSS'ye girmek için kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Pınar Çağlı (23) erkek arkadaşının yanında bulundu.

İHA 03.08.2021 - 15:57

Erzurum'da 3 gündür haber alınamayan Pınar Çağlı bulundu

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Erzurum'da kaldığı yurttan 31 Temmuz Cumartesi günü sabah saatlerinde ayrılan 23 yaşındaki Pınar Çağlı'dan yakınları bir daha haber alamadı.

Arkadaşları ona ulaşmak için 1 Ağustos'taki KPSS sınavına gireceği sınav merkezi önünde beklese de Pınar sınavın olacağı binaya gelmedi.

Yakınlarının ihbarı üzerine ekipler arama çalışmaları başlattı.

ERKEK ARKADAŞININ YANINDA BULUNDU

Yapılan çalışmaların ardından Pınar Çağlı, erkek arkadaşının yanında 3 gün sonra bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan Çağlı, polise verdiği ifadede erkek arkadaşının yanına kendi isteğiyle gittiğini ifade etti. Yapılan işlemlerin ardından Çağlı, serbest bırakıldı.

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