Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katil zanlısı tutuklandı

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz'da hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaştı. Ablası, Haytaoğlu'na kızarak, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince aralarında tartışma başladı.

Tartışma sırasında Haytaoğlu, ablasına "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu, telefonda, ablasına "Kafede corona virüs geçirmiş bir ağabeyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı, bir daha da ulaşılamadı.

İLK İFADESİNDE 'BİLGİM YOK' DEDİ



Baba Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı.

Antalya emniyetinin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.



ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF



Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.

BAKAN YANIK: DAVANIN TAKİPÇİSİYİZ



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu’na Allah’tan rahmet; acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" dedi.

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, 30 Temmuz'da müştekinin kardeşi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve koordinesinde kolluk birimlerince aynı gün detaylı inceleme ve araştırma başlatıldığı belirtildi.



Yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, maktulün en son şüpheli M.M.A. ile görüştüğüne dair görüntülerin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şüpheli M.M.A. maktulü öldürdüğü iddiasıyla 1 Ağustos'ta gözaltına alınmıştır. Maktule ait olduğu değerlendirilen ceset aynı gün bulunmuş olup, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma işlemlerini titizlikle sürdürdüğü bildirildi.

ODADAN AZLİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI



İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayet şüphelisi Mustafa Murat Ayhan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline yönelik hukuki süreç başlattı.

VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞ

Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğup, öldürdüğünü, 5 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyleyen Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm" dedi.

Mustafa Murat Ayhan

KAFATASI BULUNAMADI



Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZMIŞ



Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.

OSMANİYE'DEKİ BABA EVİNDE YAS



Antalya'da boğularak öldürülüp, cesedi 5 parçaya ayrılan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evi acı haberle yasa boğuldu.

Genç kızın vahşice öldürüldüğünü duyan yakınları, baba Mustafa Haytaoğlu'nun 3 dönemdir muhtarlığını yaptığı Derviş Paşa Mahallesi'ndeki evine akın etti. 2'si erkek 4 çocuk babası olan muhtar Mustafa ile anne Nezide Haytaoğlu'nun Antalya'da olduğunu belirten yakınları, genç kızın cenazenin Kadirli’de toprağa verileceğini söyledi.

"KADINLARIN SESİ OLMAK İSTERKEN KADIN CİNAYETİNE KURBAN GİTTİ"



Antalya’da öldürülen gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul eden halası Mine Haytaoğlu, Azra'nın kadına şiddetle mücadele ettiğini söyledi.

Azra'nın gazetecilik bölümünü kadınların sesi olmak için seçtiğini belirten Haytaoğlu, şunları söyledi:

"Azra, daha körpecik gonca güldü. Kadına şiddetle mücadele ediyordu. Kadınların haklarını korumak için gazetecilik bölümünü seçti. Babası öğretmen olmasını istiyordu. Ancak o kadınların sesi olmak için dili, yüreği olmak için bu bölümü seçti. Ciğerimizi yakanların ciğeri yansın. Allah onlara kahretsin. En ağır cezayı versinler."

ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI



Öte yandan Akdeniz Üniversitesi, vahşi bir cinayete kurban giden Azra Gülendam Haytaoğlu ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:



"Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun menfur bir cinayet ile aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Bu cinayeti şiddetle kınıyor, hunharca hislerle işlenen bu cinayetin failinin, adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyoruz."



YAKIN ARKADAŞLARI KONUŞTU



Azra ile 2 yıldır sınıf arkadaşı olan Bahadır Akyüz, "2 yıldır Azra ile sınıf arkadaşıyız. Çok kötü bir durum. Yaklaşık 3-4 gündür sosyal medya üzerinde olsun, fiilen olsun bakmadığımız taşın altı neredeyse kalmadı. Böyle bir sonuçla karşılaşmak hepimizi çok üzdü.

Azra, tanıdığım en hayat dolu insandı. Suratında sürekli gülümsemesi olan bir insandı, kimseyi kırmazdı, melek gibiydi. Hayalleri vardı, gerçekten gazeteci olmak istiyordu. İnsanların maruz kaldığı, mağdur olduğu şeyleri göstermek için gazetecilik okuyordu. 2 senedir kendisini tanıyordum, bir sıkıntısı olduğunu duymamıştım. Bir sorunu olsaydı bize kesin anlatırdı" dedi.



“BUGÜN AZRA, YARIN BİZ”



Azra’nın başına gelenlerin yarın herkesin başına gelebileceğini söyleyen okul arkadaşı Cansu Tetik, "Gerçekten çok iyi bir gazeteci olmak istiyordu. Kadın cinayetleri hareketlerinde çok fazla yerde gönüllü çalışmıştı. Çok üzülüyorum. Bugün Azra, yarın biz. Bana bahsettiği bir sorunu veya sıkıntısı yoktu" diye konuştu.



''AZRA'YI ÇOK ÖZLEYECEĞİZ''



Azra'yı özleyeceklerini belirten arkadaşı Serhat Yaldız, "3-5 kere oturup çay kahve içtik. Çok iyi bir insandı, sevgi doluydu. Azra'yı çok özleyeceğiz. Umarım adalet yerini bulur. Söyleyecek çok şeyim var ama dilim varmıyor" dedi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.