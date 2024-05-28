Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Erzurum'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Enes K'nin kullandığı otomobil, E-80 kara yolunda, Hasan E. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Furkan ve Fatime K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile Serap K, Semanur E, Gözde Y. ve Sevgi K. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Serap K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Semanur E'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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