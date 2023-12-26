Esat Oktay Yıldıran kimdir, ne zaman öldü?

15 Şubat 1949 tarihinde dünyaya gelen Esat Oktay Yıldıran, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda görev almış ve Diyarbakır Cezaevi'nde İç Güvenlik Komutanı olarak görev yapmıştır. Yıldıran, 24 Şubat 1981-1983 tarihleri arasında Diyarbakır E Tipi Askerî Cezaevi'nde yüzbaşı rütbesiyle güvenlik amiri olarak görev yaptı.



Yıldıran, Diyarbakır Cezaevi'ndeki görevinin bitişinin ardından İstanbul'a atandı. İstanbul 23. Piyade Tümeni'nde binbaşı rütbesiyle tabur komutanı olarak görev yaptı. Yıldıran, 22 Ekim 1988 günü suikast sonucu öldürülmüş ve Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilmiştir.