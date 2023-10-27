Esenyurt'ta, binanın bodrum katındaki dairede yangın

Yangın, saat 23.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, 2133. sokaktaki 4 katlı bir binanın bodrum katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin alevlere müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, yangın sırasında daire olan Tuncer B. ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tuncer B., ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonrası dairede hasar oluşurken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.