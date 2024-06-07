Esenyurt'ta ilginç anlar! Erkek arkadaşının boynuna kemer takıp sürükledi, kolunu ısırdı

Esenyurt’a tartıştığı erkek arkadaşının kemerini çıkararak boynuna takan kadın, adamın kolunu ısırdı. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta ilginç anlar! Erkek arkadaşının boynuna kemer takıp sürükledi, kolunu ısırdı

Olay, geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki erkek ile kadın arasında nedeni bilinmeyen tartışma çıktı.

Tartışma esnasında kadın, erkek arkadaşına birkaç kez vurduktan sonra kemerini çıkardı.

Ardından kadın, erkek arkadaşının kemerini boynuna takıp kolunu ısırdı. Bir süre sonra kadın adamı tişörtünden çekerek götürmeye çalışırken yaşanan ilginç anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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