Esenyurt'ta otomobilden 250 bin dolarlık hırsızlık: Şüpheliler yakalandı

Olay, 24 Ağustos Perşembe günü saat 11.00 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'ndeki bir bankanın önünde yaşandı.

Muhasebecilik yapan E.D., bankadan çektiği 250 bin doların bulunduğu çantayı otomobiline bıraktı. Daha sonra hafif ticari araçla gelen 3 şüpheli, otomobilin içerisinden çantayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay sonrası E.D., durumu polis ekiplerine haber verdi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.



Ekipler, 13 Eylül Çarşamba günü şüphelilerin Avcılar'da kaldıkları adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, diğer şüpheli A.P.'nin cezaevinde olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer K. ve Sezgin O. adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, şüphelilerden Ömer K.'nın (24) 19, Sezgin O.'nun (27) 24, cezaevinde bulunan A.P.'nin (18) ise 30 suç kaydı olduğu öğrenildi.



