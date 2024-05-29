Esenyurt'ta park halindeki minibüs alev alev yandı

Esenyurt'ta park halindeki minibüsün arka kısmında başlayan yangın yakınındaki binaya sıçramadan söndürüldü.

Esenyurt'ta park halindeki minibüs alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre Hasan Gasel isimli kişi minibüs ile Güzelyurt Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde bulunan bir kliniğe müşteri getirdi.

Müşteriyi bıraktıktan sonra binanın içerisinde çay molası veren Hasan Gasel, saat 14.45 sıralarında minibüsten dumanların yükseldiğini gördü.

Alevler kısa sürede minibüsün tamamını sardı. Gasel, yangını 112 acil ihbar hattına bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. , itfaiye ekipleri tarafından yakındaki binaya sıçramadan söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra hem binanın dış cephesine hem de minibüse soğutma çalışmaları yaptı.

Kullanılamaz hale gelen minibüsün alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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