Esenyurt'ta yaşanan kısıtlama kavgası kamerada

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitede, top oynayan iki genç, kısıtlamayı ihlal etmeleri nedeniyle güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı. Uyarıyı dikkate almayan gençler ve güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışma yumruklu kavgayla son buldu.

DHA 11.05.2021 - 10:08

Esenyurt'ta yaşanan kısıtlama kavgası kamerada

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde güvenlik görevlisi ve site sakinleri arasında çıkan tartışma yumruklu kavgayla sonuçlandı.

İddiaya göre, Gökevler Mahallesi'ndeki bir sitede Pazartesi saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, kısıtlama saatinde site bahçesinde top oynayan iki genci, sitenin motosikletli güvenlik görevlisi uyardı.

Ancak gençlerden biri topu, güvenlik görevlisine doğru tekmeledi. Güvenlik görevlisi de motosikletinden inerek, gençlerin yanına gitti.

Çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavga dönüştü. Güvenlik görevlisinin tekvando sporuyla ilgilendiği öğrenilirken, kavganın sonunda gençler bahçeden ayrıldı.

Yaşanan kavga, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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